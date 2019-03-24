Авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами

16:00, 24 марта 2019, ПАИ

Боевая авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами на реках в 26 регионах России. Как сообщает Интерфакс – АВН, экипажи многоцелевых самолётов Су-35С, Су-34, вертолётов Ми-8 «Терминатор», дислоцированные на военных аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия находятся в двухчасовой готовности к вылету для уничтожения ледового затора.

Отмечается, что боевые самолёты и вертолёты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа готовы применить авиационные бомбы минимального калибра. Мониторинг паводковой обстановки круглосуточно осуществляется мобильными наблюдательными группами военных инженеров, беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и «Элерон», а также военными вертолётами в ходе учебно-боевых вылетов.

Взаимодействие с местными органами власти в 26 субъектах страны организует Региональный центр управления Западного военного округа в Санкт-Петербурге. Издание пишет, что заторы льда могут угрожать гидротехническим сооружениями и возможными разливами рек.