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Общество

Жителей деревни Чурилово Усвятского района проинструктировали о правилах пожарной безопасности

Сегодня, 24 марта, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в деревне Чурилово Усвятского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда они обошли 17 домовладений, под роспись проинструктировали 24 человека и распространили 30 листовок на противопожарную тематику.

В рамках инструктажа с местными жителями сотрудники МЧС провели индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту, а также требованиях пожарной безопасности в весенний пожароопасный период.

Особое внимание было уделено информированию населения о недопущении сжигания сухой травы, мусора, правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях, разъяснен порядок очистки территории дачных участков, граничащих с парковыми насаждениями. Гражданам разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед им также разъяснили необходимость наличия на придомовом участке первичных средств пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель).

До граждан довели обстановку с пожарами на территории области и Усвятского района. Были рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов в весенний пожароопасный период. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.

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