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Общество

Встречать весну рекомендует 25 марта народный календарь

Феофанов день наступил по народному календарю сегодня, 25 марта. Как пишет портал calend.ru, Феофан Исповедник — византийский монах, летописец, почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в IX веке, а также из его собственного произведения «Хронография». Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.

На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает — то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра — то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: «У хорошего хозяина нет плохой лошади». Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; если фыркает в дороге — к радостной встрече.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

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