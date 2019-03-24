Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий

18:11, 24 марта 2019, ПАИ

Приют для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове собирает деньги на выкуп зданий, в которых он сейчас располагается. Как сообщили Псковскому агентству информации в ПРОО «Зоозащита», необходимо собрать 950 тысяч рублей.

«И эта та сумма, которая спасет приют, его животных и даст возможность организовать пространство приюта ещё лучше, уютнее и надежнее, так как это уже будет наш с вами приют во всех отношениях», – пояснили в «Зоозащите». Здания, в которых находятся основные отделения приюта, принадлежат частному лицу. «И в данный момент нам предложено выкупить здания или выехать», – рассказали зоозащитники.

Отмечается, что также необходимо построить небольшое новое здание и отремонтировать уже существующие. «Это дело весьма дорогое и затяжное на несколько лет вперед, а времени у нас нет – в приюте больше 80 животных, которым идти некуда. Мы приняли решение просить у вас помощи в выкупе зданий, в которых уже живем», – обратились зоозащитники к неравнодушным гражданам.

Номер карты для пожертвований: 5469 5100 1270 3931 (Сбербанк), карта привязана к телефону 89113623125 (Короткова Вера Николаевна).

Yandex.Money: https://money.yandex.ru/to/410015778256235. PayPal: https://www.paypal.me/zoopskov. Qiwi: +79113623125.