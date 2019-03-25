5 лет проведет в тюрьме великолучанин за мошенничество в особо крупном размере

09:09, 25 марта 2019, ПАИ

30-летний великолучанин проведет 5 лет в исправительной колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в феврале 2017 года мужчина получил от местного жителя 1,2 млн рублей якобы для снятия ареста с собственного банковского счета. В действительности злоумышленник не имел банковского счета с арестованными деньгами, а полученными от потерпевшего распорядился по своему усмотрению.

Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Приговор суда не вступил в законную силу.