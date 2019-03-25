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Общество

Пушкинский заповедник принимает участие в интернет-фестивале «Музейный гик»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в пятом сезоне интернет-фестиваля музейного мультимедиа «Музейный гик», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В этом году сотрудники музея представили на конкурс проект «…Для развлеченья, для мечты, для сердца…». Это работа авторского коллектива в составе Надежды Василевич (руководитель и редактор проекта), Натальи Алексеевой и Марии Шелюты (дизайн, программирование, вёрстка, сбор контента). В проект входят несколько игр, кроссвордов и викторин на знание биографии и произведений Пушкина, интерактивная карта «Пушкин в этом месте жил» и даже пазлы по рисункам Пушкина и картинам из собрания музея- заповедника «Михайловское». Собеседница агентства уточнила, что зрительское голосование, с учётом которого присуждается Гран-при фестиваля, уже открыто на официальной странице творческого конкурса.

За псковский проект можно проголосовать здесь.

Добавим, что в нынешнем году на конкурс «Музейный Гик» были поданы 120 заявок от больших и малых музеев, архивов и библиотек России и Белоруссии. Интернет-голосование, в котором может принять участие каждый пользователь сети, продлится до 21 апреля. Победителей объявят в дни проведения Международного фестиваля музеев «Интермузей-2019».

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