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Общество

В Пскове ландшафтный дизайнер зарабатывает на 30 тысяч меньше московского коллеги

В Пскове ландшафтный дизайнер в среднем зарабатывает 37 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob.

Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 67 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 55 тысяч рублей в месяц. В соседних крупных городах средняя зарплата представителей этой профессии достигает следующих показателей: Тверь – 42 тысячи рублей, Великий Новгород – 37 тысяч рублей, Смоленск – 37 тысяч рублей, Ленинградская область – 46 тысяч рублей в месяц.

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