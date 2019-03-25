В Пскове ландшафтный дизайнер зарабатывает на 30 тысяч меньше московского коллеги
В Пскове ландшафтный дизайнер в среднем зарабатывает 37 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob.
Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 67 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 55 тысяч рублей в месяц. В соседних крупных городах средняя зарплата представителей этой профессии достигает следующих показателей: Тверь – 42 тысячи рублей, Великий Новгород – 37 тысяч рублей, Смоленск – 37 тысяч рублей, Ленинградская область – 46 тысяч рублей в месяц.