Технического обследования канализационных сетей в Дновском районе добилась прокуратура

09:56, 25 марта 2019, ПАИ

Муниципальное унитарное предприятие «Дновские коммунальные услуги» не проводило обязательное техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения, а план его проведения не составлялся, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Отмечается, что в хозяйственном ведении Дновских коммунальных услуг находятся 83 объекта систем водоснабжения и водоотведения, при этом протяженность водопроводных сетей - 43,6 километра, из которых 36 километров – ветхие сети, а износ составляет 92%. Протяженность канализационных сетей порядка 26,5 километра, из которых 22 километра – ветхие сети, износ составляет 94%.

В силу требований федерального законодательства о водоснабжении и водоотведении организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет.

В этой связи прокурор района в адрес директора предприятия внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В ведомстве добавили, что в итоге руководство предприятия организовало работу по техническому обследованию систем водоснабжения и водоотведения на территории Дновского района.