Два автомобиля получили повреждения из-за горения мусора в Пскове

09:38, 25 марта 2019, ПАИ

24 марта в 1:56 в Пскове на улице Юбилейной в результате горения мусора на открытой территории огонь повредил два автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в Mitsubishi Lancer 2012 года выпуска оплавлена левая часть заднего бампера, фара и ручка двери, а в Chevrolet Lanos 2007 года выпуска - две ручки и зеркало. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

По той же причине в воскресенье произошли еще пожара. В 1:19 в Локне на улице Первомайской сгорел ГАЗ-53, в сарае огонь повреди стену и кровлю, металлический навес. В 8:42 в Великолукском районе в деревне Марьино сгорело бесхозное строение. В 12:31 в Великолукском районе в деревне Ильино в металлическом ангаре обгорела стена. В 14:54 в Пскове на Октябрьском проспекте у дома № 15 в сараях горела кровля, строения выгорели изнутри.

В тот же день в 4:04 в Дно на улице Советской неизвестные подожгли гараж, огонь повредил кровлю и чердак. В 5:25 в Новоржевском районе в деревне Бородино сгорела баня из-за нарушения правил при устройстве печи. В 11:23 из-за аварийного режима работы электропроводки в Локнянском районе в деревне Польшино в дачном доме в комнате горели стена и имущество, была закопчена кухня. Спасены две надворные постройки. В 21:10 в Великих Луках на улице Межевой в жилом доме в комнате обгорела стена. Причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации электрической плитки. Спасены 1 человек, жилой дом и две хозпостройки.

23 марта в 6:05 в Красногородске на улице Зеленой выгорело неэксплуатируемое здание из-за неосторожного обращения с огнем. По той же причине в 20:20 в Пскове на Зональном шоссе сгорел мусор на балконе, возгорание было потушено до прибытия сотрудников МЧС, а в 19:09 в Себежском районе в деревне Кузнецовка загорелось бесхозное строение. В 15:01 в Великих Луках на улице Гоголя в здании сушильной камеры сгорела кровля, огонь повредил 20 кубометров пиломатериалов. Причина пожара - нарушение при эксплуатации котельной установки. В 20:48 в Красногородске на улице Чапаева подожгли надворную постройку, огонь повредил кровлю.