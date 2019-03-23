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Экономика

Экологические платежи в России хотят объединить в отдельный фонд

Минэкономразвития России предлагает объединить экологические платежи в отдельный фонд. Это должно стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс, пишет газета «Известия».

Фонд будет формироваться за счет экологического и утилизационного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду. В Минэкономразвития подчеркнули, что так распоряжаться деньгами по назначению будет удобнее.

Эксперты согласились с мнением ведомства. Руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов рассказал, что часто поступления от обязательных выплат за загрязнение расходуются на другие нужды.

В свою очередь предприниматели считают, что если за невыплаты в фонд будут также наказывать, как и за неуплату налогов, то для них разницы не будет.

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