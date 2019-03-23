Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

10:23, 25 марта 2019, ПАИ

В России может случиться дефицит рыбной продукции. Это может произойти из-за запрета продажи рыбы, которая поражена видимыми паразитами. Он вступает в силу 1 сентября, пишет газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Ограничения будут введены в связи с положением технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». При этом в документе не сказано, о каких паразитах идет речь. Подобная неточность может вызвать дефицит рыбы на рынке, утверждают в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

В Минсельхозе заявили, что нормы позволят осуществлять контроль без создания необоснованных барьеров для торговли и переработки. Однако Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) готовит обращение в ведомство с требованием внесения поправок.