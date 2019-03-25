Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения

10:18, 25 марта 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания (ПОС) Александр Котов поздравил работников культуры с професиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Культура – стратегический ресурс государства, основа национальной идентичности, духовного становления личности и гуманистического развития общества, - подчеркнул Александр Котов. - Высокую миссию по сохранению и преумножению историко-культурных традиций с честью несёт большое профессиональное сообщество работников культуры. Сотрудники музеев, библиотек, театров, домов культуры и клубов, представители творческих специальностей наполняют культурное пространство яркими, интересными и содержательными событиями, создают условия для раскрытия потенциала каждого человека, ведут просветительскую и воспитательную работу. Ваш подвижнический труд заслуживает уважения и признания!»

В заключение спикер Собрания пожелал работникам культуры благополучия, здоровья, вдохновения и успешной реализации творческих идей и замыслов.