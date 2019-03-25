Поддельные 5 тысяч рублей изъяла полиция в Новоржеве

10:45, 25 марта 2019, ПАИ

В финансовом учреждении Новоржева выявлена пятитысячная купюра с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, поддельная купюра поступила она от пожилой жительницы Новоржевского района. По данному факту полиция проводит проверку.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.