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Общество

Поддельные 5 тысяч рублей изъяла полиция в Новоржеве

В финансовом учреждении Новоржева выявлена пятитысячная купюра с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, поддельная купюра поступила она от пожилой жительницы Новоржевского района. По данному факту полиция проводит проверку.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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