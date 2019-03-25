Практикум по развитию устной речи на немецком языке пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» 25 марта

10:29, 25 марта 2019, ПАИ

25 марта в 14:00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) состоится практикум по развитию устной речи на немецком языке в рамках проекта «Ганза-39 - площадка для европейского сотрудничества» университета третьего возраста Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, целью мероприятия станет развитие навыков устной речи и формирование общей, межкультурной и коммуникативной компетенций студентов факультета иностранных языков университета третьего возраста при подготовки волонтеров к участию в Ганзейских днях во Пскове.

На практикуме планируется «погрузиться» в атмосферу Ганзейских дней во Пскове на базе изученного материала на практических занятиях с учетом историко-социальных и культурных особенностей волонтерского движения Новой Ганзы, и создать творческую атмосферу для свободного общения на иностранном языке.