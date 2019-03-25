0
10:18
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
09:41
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
19:21
50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта
18:53
Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:51
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:11
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
18:00
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Еще новости
Общество

Практикум по развитию устной речи на немецком языке пройдёт в проектном офисе «Команды 2018» 25 марта

25 марта в 14:00 в проектном офисе «Команды 2018» (Псков, улица Некрасова, 19) состоится практикум по развитию устной речи на немецком языке в рамках проекта «Ганза-39 - площадка для европейского сотрудничества» университета третьего возраста Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, целью мероприятия станет развитие навыков устной речи и формирование общей, межкультурной и коммуникативной компетенций студентов факультета иностранных языков университета третьего возраста при подготовки волонтеров к участию в Ганзейских днях во Пскове.

На практикуме планируется «погрузиться» в атмосферу Ганзейских дней во Пскове на базе изученного материала на практических занятиях с учетом историко-социальных и культурных особенностей волонтерского движения Новой Ганзы, и создать творческую атмосферу для свободного общения на иностранном языке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Порядок использования Ганзейской символики утвердил комитет по туризму Псковской гордумы Михаил Ведерников поручил составить смету на ремонт к Ганзе Зелёного театра в Пскове Афишу Ганзейских дней в Пскове одобрило правительство РФ 216 участников зарегистрировались на конференцию «Северная Европа, Псков и Ганзейский Союз в прошлом и настоящем» С 1 апреля работы на студенческом кампусе в Пскове будут идти в две смены Первый этап реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове завершится к Ганзейским дням Михаил Ведерников о подготовке к Ганзе: Предстоит сделать серьёзный рывок Вопросы организации праздничного пространства в дни Ганзы обсудили на совещании в Пскове Ещё 56 псковичей получили сертфикаты об окончании Школы волонтёров Молодой Ганзы Заявки от 19 ганзейских городов поступили на Молодую Ганзу 2019 года
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Гедиминас Таранда встретился с псковичами в проектном офисе «Команды 2018» Фильм «Выбор-жизнь» покажут в проектном офисе «Команды 2018» 28 марта Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта Бесплатные курсы по русскому языку будут проходить в проектном офисе #Команды2018 с 15 марта Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ) Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики Первую международную «ганзейскую зарядку» предложили провести в Пскове Алексею Немову Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться Порядка 85 млн рублей планируется вложить в создание Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова в Пскове В 2019 году в Пскове пройдет Чемпионат мира по воркауту
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
25 марта 2019
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
25 марта 2019
Работники культуры отмечают 25 марта профессиональный праздник
50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта
24 марта 2019
50 пар зарегистрировали брак на один день на «Свадьбе EXPO’19» в Пскове 23-24 марта
Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 марта 2019
Свадьба EXPO’19: праздничная программа второго дня выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 марта 2019
Свадьба EXPO’19: второй день выставки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
24 марта 2019
Приют для бездомных животных «Лесопилка» собирает деньги на выкуп зданий
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами
24 марта 2019
Авиация Псковской области приведена в готовность для борьбы с ледовыми заторами

Идет загрузка...