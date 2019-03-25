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Общество

В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку

В Псковской области на 8,6% выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку. Так, в 2018 году доля таких семей составила 22,9%, а в 2017 году – 14,3%. Таким образом, Псковская область заняла 69 место в рейтинге регионов России по доступности покупки жилья в ипотеку, пишет РИА Новости.

На первом месте рейтинга – Ямало-Ненецкий автономный округ (68,2% в 2018 году, 64,6% в 2017 году), на втором – Магаданская область (61,8% в 2018 году, 54,7% в 2017 году), а на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (55,9% в 2018 году, 52,1% в 2017 году).

В пятерку аутсайдеров вошли Республика Крым (13,6% в 2018 году, 8,7% в 2017 году), Севастополь (13,2% в 2018 году, 7,8% в 2017 году), Дагестан (10,3% в 2018 году, 6,8% в 2017 году), Ингушетия (8% в 2018 году, 6,6% в 2017 году) и Чеченская Республика (7,8% в 2018 году, 5,7% в 2017 году).

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа в общем рейтинге Ненецкий автономный округ оказался на 4 месте (51,9% в 2018 году, 36% в 2017 году), Мурманская область - на 5 месте (44,9% в 2018 году, 37,7% в 2017 году), Ленинградская  - на 7 месте (42,1% в 2018 году, 30,6 в 2017 году), Республика Коми - на 9 месте (41,2% в 2018 году, 31,1% в 2017 году). Вологодская область разместилась на 16-й строчке (38% в 2018 году, 29,9% в 2017 году), Республика Карелия - на 17-й (37,6% в 2018 году, 24,6% в 2017 году), Санкт-Петербург - на 20-й (35,2% в 2018 году, 28,2% в 2017 году), Новгородская область - на 28-й (33% в 2018 году, 24,1% в 2017 году). 32 результат оказался у  Архангельской области (32,1% в 2018 году, 24% в 2017 году), 53-й – у Калининградской (27% в 2018 году, 20,2% в 2017 году).

Отмечается, что в качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплаты НДФЛ и корректировались на региональный прожиточный минимум на каждого члена семьи. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратится на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы. Расчет проводился независимо для 9 типов по составу семей (различающихся по количественному составу и по числу детей), а результирующая доля семей рассчитывалась как средневзвешенная доля из этих 9 типов.

Для расчета учитывались семьи, в которых хотя бы один член семьи имеет работу и хотя бы один член семьи имеет возраст от 18 до 55 лет. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки учитывались для каждого региона в отдельности на основе официальной статистики. Для расчета рейтинга использованы актуальные данные за 2018 год, для сравнения – данные за 2017 год.

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