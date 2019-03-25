Интеллектуальная игра «РИСК» пройдет в Пскове 27 марта

13:03, 25 марта 2019, ПАИ

27 марта «Волонтёры Победы» дадут старт Всероссийской серии интеллектуальных игр «РИСК» в регионах России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в Пскове игра пройдёт 27 марта в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, 5) в 17:00.

Первая игра в этом сезоне называется «За кулисами» и приурочена к Всемирному дню театра, поэтому участникам предстоит показать все свои знания в области театрального искусства.

Отмечается, что «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» – это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, связанные с историей России. «Вопросы игры требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. Игра в интересной досуговой форме познакомит участников с важными победными страницами в истории нашей страны», – рассказали в пресс-службе.

Для участия необходимо заполнить анкету в официальной группе регионального отделения «Волонтёров Победы» в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторами игры в Псковской области являются активисты Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Контактные данные для связи: Екатерина Родина (+79113695031).