Глава Пскова поздравил работников культуры с профессиональным праздником

13:06, 25 марта 2019, ПАИ

25 марта глава Пскова Иван Цецерский поздравил работников культуры с профессиональным праздником, передаёт с торжественного приема в Городском культурном центре корреспондент Псковского агентства информации.

«День работника культуры - именно тот день, когда в ваш адрес звучат слова поздравления, хотя обычно поздравляете вы, - сказал глава города. - Я не так много, 27 лет, отдал культуре и сложно представить, каким бы я был в другом случае. У нас множество замечательных талантов, которые выращены вами, в ваших секциях, кружках. Они - по-настоящему гордость нашего города».

По словам Ивана Цецерского, он уверен, что к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени городские учреждения культуры «выполнят свою часть работы на хорошем уровне». «Если бы в ЖКХ равнялились на культуру, не было бы таких проблем в их сфере. Культура - это определяющее нас понятие. Главное для нас - воспитывать людей культурно, чтобы меньше было бычков и мусора на улицах. Спасибо за ваше сподвижничество и энтузиазм», - поблагодарил собравшихся глава Пскова.

Затем Иван Цецерский вручил грамоты и благодарности коллективам ГКЦ, централизованной бибилиотечной системы, директору Дома офицеров Александру Царкозенко, директору музыкальной школы № 2 Юрию Наконечному и другим отличившимся.

Начальник городского управления культуры Юрий Мартынов пожелал собравшимся вдохновения и креатива. «Я работаю с профессионалами своего дела», - добавил он и пожелал всем успехов.