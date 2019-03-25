Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды

14:15, 25 марта 2019, ПАИ

Более 192 млн рублей получит Псковская область в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Об этом говорилось в ходе селекторного совещания у заместителя председателя Правительства России по строительству и региональной политике Виталия Мутко по вопросу реализации в субъектах национального проекта «Жилье и городская среда», в котором сегодня, 25 марта, принял участие губернатор Михаил Ведерников.

На эти средства благоустроят 66 общественных пространств. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, увеличится до 9%. Областной бюджет софинансирует эти мероприятия на 1,9 млн рублей.

Отмечалось, что сокращать непригодный для проживания жилищный фонд будут через Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Для этого выделено 1 млрд 754 млн рублей, 17,5 млн рублей из которых — средства регионального бюджета. После 1 января 2012 года в регионе признаны аварийными 348 многоквартирных домов, в которых проживает 3,8 тысяч человек. В пресс-службе пояснили, что областные власти дополнительно проводят работу по привлечению финансирования на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

На совещании обсудили переход на новую систему финансирования жилищного строительства, которая подразумевает поэтапный отказ от долевого строительства. Застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан, с 1 июля. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки, пояснили в пресс-службе.

Виталий Мутко поручил руководителям регионов сделать переход на проектное финансирование строительной отрасли плавным. «Безусловно, многое будет зависеть от экономичности проектов. Ясно, что многие компании не получают проектное финансирование, не потому что они плохие, а потому что не соответствуют требованиям банков. В каждом субъекте нужно разобраться, под какой процент это финансирование будет дано, что будет в обеспечении. На эти вопросы нужно ответить до 1 июля», — подчеркнул он.

В пресс-службе сообщили, что к 2024 году в регионе планируется увеличить объем возводимого в год жилья до 306 тысяч квадратных метров. В 2018 году при плановом показателе 220 тысяч квадратных метров в регионе было построено 233 тысяч квадратных метров жилья.

За 2018 год в регионе жителям предоставили 5,4 тыс. ипотечных кредитов (при плановом значении 3,1 тыс.), а средний уровень процентной ставки составил 9,4% (при плановом — 9,5%). Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту должен снизиться до 2024 года с 8,9% до 7,9%, а число кредитов вырасти с 3,3 тыс. до 4,3 тыс.

На селекторном совещании о задачах по достижению показателей национального проекта доложили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев и заместитель председателя Центробанка России Ольга Полякова.