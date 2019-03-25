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Общество

Временное ограничение движения автомобилей введено в Псковской области с 25 марта

Сегодня, 25 марта, в Псковской области движение на региональных дорогах ограничивают до 23 апреля. Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Ограничительные меры связаны со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением. На время ограничения движения установлены предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства: 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки, за исключением ряда автомобильных дорог общего пользования, указанных в приказе.

Временное ограничение движения транспортных средств осуществляется путем установки на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортных средств.

Специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно получить в управлении автомобильных дорог Псковской области («Псковавтодор») по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а, кабинет № 110 или по телефону: (8112) 298 - 813.

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