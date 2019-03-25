Приём граждан организует лицензионно-разрешительный центр Росгвардии в Бежаницах и Пушкинских Горах

16:37, 25 марта 2019, ПАИ

Заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин проведет прием граждан в Бежаницах и Пушкинских Горах по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С жителями Бежаниц Василий Софин встретиться 27 марта с 11:00 до 12:00 по адресу: Солдатская горка, 11. Дополнительную информацию можно получить по телефону 81141-2-24-39..

В Пушкинских Горах приём будет организован также 27 марта с 15:00 до 16:00 на улице Пушкинской, 28.