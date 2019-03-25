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Общество

Незаконный ввоз запчастей стоимостью более миллиона рублей пресекли псковские пограничники

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу России запасных частей и агрегатов для мотоциклов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в зону паспортного контроля на въезд в Россию прибыл легковой автомобиль марки «Дациа» под управлением 39-летнего гражданина России. В ходе визуального осмотра транспортного средства пограничник обратил внимание на запасное колесо, прикрепленное к днищу автомобиля, что не предусмотрено конструкцией данной модели.

В результате проведенного досмотра в диске запасного колеса специалисты обнаружили укрытые от пограничного и таможенного контроля 58 запасных частей для мотоциклов.

Спустя непродолжительное время при аналогичных обстоятельствах пограничники выявили микроавтобус марки «Мерседес» под управлением 55-летнего россиянина. В ходе пограничного контроля мужчина заметно нервничал и проявлял раздражительность, а на уточняющие вопросы о перевозимом грузе отвечал неуверенно.

В ходе осмотра автомобиля выявили специально оборудованный тайник, в котором находились порядка 15 наименований дорогостоящих запасных частей и агрегатов для мотоциклов.

По предварительной оценке, ориентировочная стоимость всего выявленного товара составила более 1 миллиона рублей. Запчасти изъяли и передали сотрудникам компетентных органов для проведения процессуальных действий и принятия соответствующих решений.

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