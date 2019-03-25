Соревнования по стрельбе и мини-футболу прошли в псковской Росгвардии

21:38, 25 марта 2019, ПАИ

В Псковской области накануне Дня Росгвардии состоялись турниры по стрельбе из боевого оружия и по мини-футболу среди команд регионального Управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По условиям состязаний по стрельбе из пистолета Макарова участникам предстояло поразить мишень с расстояния 25 метров. Первое место завоевала команда ОМОН №1, второе место заняла команда Управления, «бронза» досталась команде ОМОН №2.

Также росгвардейцы определили лучших в турнире по мини-футболу. Третье место заняла команда аппарата управления, на втором месте оказались бойцы СОБР, на высшую ступень пьедестала поднялись футболисты ОМОН.

Победителей и призеров поздравил начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.