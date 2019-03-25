0
19:28
Расписание автобусов в Печорах скорректируют под график «Ласточки»
18:39
Шанс на зоозащиту
16:53
Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
15:11
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
14:15
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
12:46
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
12:32
РЕВИЗИЯ: Мир теплиц
Еще новости
Общество

Два электронных сертификата на материнский капитал выданы в Великих Луках

Сразу две семьи, проживающие в Великих Луках получили электронный сертификат на материнский капитал, и ещё шесть семей подали заявление на выдачу сертификата в электронном виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России по Псковской области.

Всего в Великих Луках и Великолукском районе выданы 6 тысяч 793 сертификата, из них в этом году – 91. Использовали средства материнского капитала 4 тысячи 713 семей, из них на улучшение жилищных условий – 4 тысячи 430 семей на сумму 1 млрд 700 млн рублей, на образование детей – 283 семьи на сумму 14,5 млн рублей.

В региональном отделении напомнили, что для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не требуется: после того как Пенсионный фонд вынесет положительное решение о предоставлении материнского капитала, электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.

Напомним, что сертификаты начали выдавать семьям, в которых родился второй, третий или последующий ребенок, начиная с 1 января 2007 года. Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453 тысячи 26 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Расписание автобусов в Печорах скорректируют под график «Ласточки»
25 марта 2019
Расписание автобусов в Печорах скорректируют под график «Ласточки»
Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
25 марта 2019
Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
25 марта 2019
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
25 марта 2019
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
25 марта 2019
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
25 марта 2019
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
25 марта 2019
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
25 марта 2019
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения

Идет загрузка...