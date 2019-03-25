Два электронных сертификата на материнский капитал выданы в Великих Луках

21:06, 25 марта 2019, ПАИ

Сразу две семьи, проживающие в Великих Луках получили электронный сертификат на материнский капитал, и ещё шесть семей подали заявление на выдачу сертификата в электронном виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России по Псковской области.

Всего в Великих Луках и Великолукском районе выданы 6 тысяч 793 сертификата, из них в этом году – 91. Использовали средства материнского капитала 4 тысячи 713 семей, из них на улучшение жилищных условий – 4 тысячи 430 семей на сумму 1 млрд 700 млн рублей, на образование детей – 283 семьи на сумму 14,5 млн рублей.

В региональном отделении напомнили, что для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не требуется: после того как Пенсионный фонд вынесет положительное решение о предоставлении материнского капитала, электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

Электронный сертификат удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный бланк.

Напомним, что сертификаты начали выдавать семьям, в которых родился второй, третий или последующий ребенок, начиная с 1 января 2007 года. Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453 тысячи 26 рублей.