Около миллиона рублей получит «След Пантеры» по решению Михаила Ведерникова

17:25, 25 марта 2019, ПАИ

В этом году по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След Пантеры» получит из областного бюджета около 1 млн рублей на организацию поисковой работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Поисковики организации «След Пантеры», которая отмечает 25-летие со дня образования, подняли и перезахоронили за четверть века 17 тысяч воинов Советской Армии и установили имена более 1 тысячи 30 павших бойцов.

Руководитель организации Геннадий Корольков рассказал, что в 2018 году поисковики подняли около 600 солдат и установили имена 17 человек.

В пресс-службе отметили, что каждый год «След Пантеры» проводит региональные и молодежные экспедиции «Вахта Памяти» с участием поисковых отрядов России, Латвии, Белоруссии и Казахстана.

В этом году «Вахта Памяти» пройдет с 25 апреля по 8 мая в Идрицкой волости Себежского района, где за последние годы подняли более 1,2 тысяч воинов Советской Армии. Их останки перезахоронены на военно-мемориальном комплексе в деревне Старицы.

С 6 по 15 августа пройдет молодежная «Вахта Памяти». По словам Геннадия Королькова, «След Пантеры» в первую очередь нацелен на работу с молодежью, поскольку она не должна забывать «страниц истории, которые связаны с Великой Отечественной войной». По его словам, у подрастающего поколения есть интерес к поисковой работе.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году «След Пантеры» получил два гранта администрации региона на общую сумму 500 тысяч рублей и губернатор Михаил Ведерников лично приезжал на «Вахту памяти».

Военно-патриотическая организация «След Пантеры» объединяет 28 поисковых отрядов региона, в состав которых входят около 230 участников, а также 7 школьных отрядов.