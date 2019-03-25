Псковские курсанты стали победителями и призерами международной недели творчества в Рязани

17:19, 25 марта 2019, ПАИ

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России стали победителями и призерами научных мероприятий и конкурсов на VIII Международной неделе творчества «Виват, курсанты!» в Рязани. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в неделе творчества приняли участие курсанты, студенты, адъюнкты, аспиранты и соискатели образовательных организаций ФСИН, МВД, Минобрнауки, Минюста России, обучающиеся из Академии МВД Республики Беларусь, Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Ш.К. Кабылбаева, спецфакультета РГВВДКУ им. В. Ф. Маргелова.

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России одержали девять побед и взяли множество призовых мест, в том числе в командных состязаниях.

Так, псковский курсант Алексей Красников победил по итогам работы круглого стола «Основные направления деятельности общественных объединений в образовательных организациях высшего образования». В одной из номинаций конкурса «Лучший курсант УИС» он также стал первым.

Курсант Алена Красникова показала лучший результат по итогам работы дискуссионного клуба «Ремесло окаянное» в номинации «История моего учреждения».

Екатерина Григорьева дважды одержала победу, заняв первое место на секции «Криминология» в рамках Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание» и став лучшей по итогам работы круглого стола «Организация патриотической работы в вузах ФСИН России».

Выступление псковского курсанта Виктории Ефимовой на секции «Философия и история» Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, аспирантов, соискателей, курсантов и студентов «Человек: преступление и наказание» также признано лучшим.

На этой же конференции по итогам работы секции «Уголовно-исполнительное право» победа присуждена курсанту Псковского филиала академии Владиславе Макеенковой.

Даниил Ракицкий одержал победу в номинации «Пенитенциарная психология» конкурса мультимедийных презентаций «Научные инициативы: лучшее эссе с мультимедийной презентацией «Пенитенциарная психология и пенитенциарная педагогика: история и современность в лицах и фактах».

В этом же конкурсе в номинации «Пенитенциарная педагогика» лучшей была признана работа псковского курсанта Дениса Кошуняева.

Курсант Анна Бородынкина стала первой в викторине по организации и безопасности движения «Красный, желтый, зеленый».

Кроме того, курсанты Псковского филиала академии заняли 11 призовых мест, 4 из них – в командных состязаниях: в брейн-ринге «Свой режим», дискуссионном клубе «Честь мундира», посвященном роли курсантов в повышении престижа службы в УИС и авторитета вуза, межвузовской деловой игре «Юридическая мозаика» и прикладной эстафете по профилактике пожарной безопасности.