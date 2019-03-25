66 общественных территорий благоустроят в Псковской области по проекту «Единой России» в этом году

17:45, 25 марта 2019, ПАИ

66 общественных территорий планируется благоустроить в Псковской области по партпроекту «Единой России» «Городская среда». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», работы будут проведены в течение 2019 года.

В Пскове обновление ждет территории рядом со школой №24 и детским садом №37 «Кораблик», парки вдоль Сиреневого бульвара, улиц Труда и Энтузиастов, сквер на улице Технической, 14 и сквер Ветеранов.

В Великих Луках будут приведены в порядок сквер на площади Юбилейной и сход к острову Дятлинка, а также тротуар по улице Шевченко.

Два объекта благоустроят в Бежаницах (площадь на улице Комсомольской и сквер Десантников), столько же - в Кунье (улицы Дзержинского, 89, 91, 93 и Пионерская), Новосокольниках (Базарная площадь и сквер на улице Шоссейной), Пыталово (пешеходная дорожка на улице Белорусской и площадка для проведения массовых мероприятий на улице Красноармейской, 52Б), Себежском районе (сквер Знамени Победы в райцентре и сквер к памятника Герою Советского Союза Е. Михайлову в поселке Идрица) и Дедовичском районе (площадь автовокзала на улице Коммунаров и тротуар на улице Энергетиков).

В Пустошке будет отремонтирован тротуар на улице Октябрьской (от дома №16 до Нового переулка и от улицы Арбузова до дома №7), в Красногородске - тротуар на улице Советской, в Пушкинских Горах - тротуар на улицах Ленина, Лермонтова (от Сбербанка до автостанции, правая сторона).

Также в список участников партпроекта в этом году вошли Локня (площадь Ленина), Гдов (центральная площадь), Усвяты (площадь у районного дома культуры), деревня Дубрава-1 Великолукского района (территория у домов №№ 22 и 24), Опочка (Парк Победы), Остров (Парк Победы (второй этап), Палкино (парк около районного центра досуга), Печоры (сквер между улицами Свободы и Проценко) и поселок Заплюсье (сквер на улице Ленина, 3).

Кроме того, преобразится территория перед зданием Дновского районного культурного центра на улице Ленина, парк имени Владимира Ленина и городская площадь на улице Советской. В Стругах Красных благоустроят пешеходную дорожку по улицам Мира – Промышленной, зеленую зону у дома №17 по улице Советской и площадь на улице Вокзальной.

Большой объем работ запланирован в Невеле. Здесь будут обновлены скверы у музыкальной школы на улице Энгельса и возле памятника Александра Пушкина на площади Карла Маркса, городской парк, тротуары по улицам Ленина (от Сбербанка до дома №38), Кронштадтской (от магазина до общежития ВСК), Карла Либкнехта (до обувной фабрики), Комсомольской (от дома № 46 до автовокзала), Ленина (от почты до улицы Луначарского), Маншук Маметовой (от улицы Фабричной до 4-го Витебского переулка), от автовокзала до Кронштадтской.

В Новоржеве работы будут выполнены в Летнем парке на площади Советской, на территории средней школы, на улицах Заводской и Победы, в сквере на улице Комсомольской.

В Порхове станут ровнее тротуары по улицам Красноармейской и Профсоюзной, а в парке появится новая спортивная площадка. Кроме того, там займутся обустройством сквера на проспекте Ленина и сквера на улице Аудрини в деревне Полоное.

Обновление в Псковском районе пройдет по следующим адресам: улица Солнечная (от автобусной остановки до дома №12 по улице Октябрьской) в Тямше, пространство вдоль трассы в Неёлово-1 (от улицы Юбилейной до улиц Рижской), улица Юбилейная,1 в деревне Родина, территория между домами №№11 и 13 в Писковичах, вдоль зданий школы и детского сада в деревне Соловьи, между домами №№ 105 и 138 в Черёхе. Помимо этого, будет обеспечено освещение 15 улиц в Серёдке.

На реализацию проекта по формированию комфортной городской среды регион получит более 192 млн рублей. Об этом говорилось сегодня, 25 марта, в ходе селекторного совещания у заместителя председателя Правительства России по строительству и региональной политике Виталия Мутко по вопросу реализации в субъектах национального проекта «Жилье и городская среда», в котором принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Софинансирование мероприятий из областного бюджета составит 1,9 млн рублей.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.