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«Неделя здоровья» завершилась в Пскове

В Пскове завершилась «Неделя здоровья». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, по сумме всех результатов звание самой спортивной получила команда «Адреналин», команда «Альтгеймер» одержала второе место, а третье место жюри присвоило команде «Экстрималы».

Мероприятие проходило в 7 спортивных дисциплинах: волейбол, фитнес-тест, витамин челлендж, стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг. В этом году на участие в «Неделе здоровья» подали заявки 10 команд, в каждой из которых по 6 человек.

Последние соревнования прошли 22 марта. Для участников «Недели здоровья» были подготовлены 2 мероприятия: боулинг и армреслинг. Соревнование по боулингу прошли в развлекательном комплексе «Лидер».

По итогам состязания первое место заняла команда «Экстрималы», второе место досталось команде «Адреналин», а третье получила команда «Спортивная семья».

Затем для команд был организован турнир по армреслингу, в котором ребята могли продемонстрировать выносливость и силу. Провёл турнир абсолютный чемпион Пскова, Твери и Санкт-Петербурга по армреслингу, мастер спорта по армлифтингу, кандидат в мастера спорта по армрестлингу Сергей Воеводин. Он объяснил участникам технику безопасности и правила борьбы.

Первое место среди юношей занял Рустам Ражабов, второе — Виталий Бибик, а третье — Андрей Молотков и Арсений Николаев. Среди девушек победу одержала Ульяна Алфёрова, второй стала Анастасия Турчина, а третье место поделили Дарья Егорова и Ксения Неня.

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