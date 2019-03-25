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Общество

Мастер-классы по робототехнике и физические опыты подготовят для гостей Ночи науки в ПсковГУ

29 марта в 18:00  в Псковском государственном университете состоится Ночь науки. Мероприятия пройдут в актовом зале главного корпуса вуза (площадь Ленина, 2), сообщили Псковскому агентству информации в ПсковГУ.

Для гостей будут работать сразу несколько научных площадок. Псковичей ожидают мастер-классы по робототехнике и 3D-прототипированию; лекции по IT-технологиям; экскурсия в нанотехническую лабораторию; опыты по физике ионизирующих излучений; опыты по оптике, электричеству и магнетизму; беседы об астрономии и лекции о пространстве и времени.

Для детей старше пяти лет и их родителей будет работать площадка «Лаборатория волшебства», где расскажут, когда детям лучше всего начинать учиться, как работают простые физические явления, познакомят с технологией виртуальной реальности и научат играть в шахматы и шашки.

Регистрация участников начнётся в 17:30.

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