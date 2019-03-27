Полцарства за коня

11:56, 27 марта 2019, ПАИ

Конный спорт — одна из самых зрелищных, престижных и дорогих спортивных дисциплин в мире. Немалых денег стоит сама лошадь, её содержание, экипировка, участие в соревнованиях. Тем не менее, есть люди, которые не представляют свою жизнь без этих статных животных и готовы полцарства отдать за общение с ними. Псковское агентство информации узнало, много ли в Псковской области фанатов конного спорта, насколько он развит в регионе и кто предпочитает учиться верховой езде.

Минутка истории

Время появления конного спорта доподлинно неизвестно. Наиболее древнее упоминание об увеселительных мероприятиях с участием лошадей относится ко второму тысячелетию до нашей эры. У племен на территории Аравийского полуострова был такой обычай: лошадей ставили в загон, не поили несколько дней, а затем одновременно выпускали. Чей конь пришел первым, тот и выиграл.

Конечно, такие соревнования мало похожи на конный спорт, где лошадь выступает под контролем человека. Первыми аналогами современным состязаниям можно считать гонки на колесницах — один из популярнейших видов спорта в Древней Греции, Римской империи и Византии. А после античной эпохи конные виды спорта практически не развивались вплоть до эпохи Возрождения.

Современное понятие конного спорта пришло с промышленной революцией, а развитие отечественного коневодства началось в петровскую эпоху. Первые конные соревнования в России организовал XVIII веке граф Алексей Орлов-Чесменский, они проводились на дистанции 200 саженей на скорость и 18 вёрст на выносливость. Благодаря деятельности Орлова были открыты многие конезаводы и первые ипподромы, а также выведены рысистые породы лошадей.

В 1825 году в Тамбовской губернии открылось первое скаковое общество, а с 1845 начались регулярные скачки в Царском Селе. Первыми спортсменами предсказуемо стали кавалерийские офицеры и казаки, с 1911 по 1913 годы русские офицеры завоевывали кубок короля Эдуарда в Англии. В промежутке между Гражданской и Великой Отечественной войнами конный спорт стал массовым.

Последующие события приостановили развитие конного спорта в СССР, и только в 1952 году страна пошла в Международную федерацию конного спорта. Затем советские и российские спортсмены не раз получали медали на престижных соревнованиях. Самым титулованным в мире конюхом считается немец Райнер Клинке, 6-ти кратный Олимпийский чемпион.

Спорт без границ

В Псковской области конный спорт, в основном, развит на уровне любительского. Однако есть и несколько конно-спортивных клубов, в которых занимаются настоящие профессионалы, выезжающие на старты в другие регионы. С 2008 года существует Федерация конного спорта, регулярно проводятся городские и областные соревнования, в том числе, на базе конно-спортивного клуба «Родина», который в 2015 году получил грант администрации региона на развитие и популяризацию конного спорта и реабилитационной верховой езды.

Руководитель клуба Наталия Недоступова рассказала, что соревнования, как правило, проводятся с мая по октябрь в зависимости от погодных условий. В них принимают участие как взрослые, так и дети. «Никаких возрастных ограничений нет, это любому возрасту покорно. Есть и люди, которые и в 80 лет стартуют», - отмечает Наталия Недоступова. Никакой специальной подготовки для занятий конным спортом не нужно – все это обретается на лошади. Максимум, что может потребоваться - определенные домашние упражнения.

По сути, оседлать коня может любой человек, который нашел на это деньги. Конный спорт весьма дорогой: нужна хорошая лошадь, специальная экипировка для соревнований и тренировок, участие в соревнованиях стоит немало. Кроме того, лошадь нужно содержать – либо самостоятельно, либо платить за ее постой в клубе. Услуги тренеров тоже не бесплатные. В псковских клубах одно занятие будет стоить от 700 рублей, причем, приезжие тренеры берут дороже – до 1500 тысяч рублей. «Просто покататься на лошади - подешевле. Если с претензией на спорт – уже другое дело. Все зависит от амбиций человека», - объясняет ценовую политику Наталия Недоступова.

По её словам, на соревнования за пределы региона чаще всего выезжают самые богатые клиенты, среди которых детей почти нет. Однако воспитанники псковских клубов есть по всей стране. «Дети вырастают, уезжают учиться, где-то по России оседают. Берут у нас начало и дальше в жизнь», - говорит Наталия Недоступова.

Есть, из чего выбрать

Стоит понимать разницу между конно-спортивными клубами, которых в Псковской области насчитывается порядка 5, и конюшнями – их гораздо больше. Последние зачастую предлагают научиться ездить верхом на лошади, не более того. Там можно просто покататься, устроить фотосессию в поле или пообщаться с животным, постоять рядом и поцеловать лошадь в носик - кому что нравится.

Обучение верховой езде, подготовка к соревнованиям по выездке и конкуру проводятся только в конно-спортивных клубах. Одно из самых известных «конных» мест города - Псковский ипподром, который был открыт в 1949 году. В том же году на нём стали проводиться конные скачки. Изначально на ипподроме было около 40 лошадей, а в конце 1950-х — в начале 1960-х годов их было 150. Долгое время он являлся единственным ипподромом на Северо-Западе.

Сейчас Псковский ипподром продолжает свою работу, там проводятся групповые занятия по верховой езде и конному спорту для детей и взрослых, можно арендовать лошадь, пони или ослика. Имеются манеж для занятий, дорожка, красивая природа для фотосессий. Сотрудники готовы устроить катание детей на территории ипподрома, выехать в город на детские праздники и фотосессии, в том числе тематические.

В конно-спортивном клубе «Родина» тоже есть занятия для взрослых, открыты детско-юношеская спортивная школа и пони-клуб самых маленьких. «Стараемся привлечь и заинтересовать как можно больше людей - самых различных возрастных и социальных слоёв», - рассказывает Наталия Недоступова. В клубе, расположенном в деревне Родина Псковского района, имеется благоустроенная конюшня с отапливаемыми раздевалками, аммуничником, туалетом и душем, есть большой песчаный, освещаемый плац и левада.

Еще один динамично развивающийся клуб – «Возрождение» в Писковичах, который предлагает комплекс услуг, связанный с конным спортом и любительской верховой ездой. Здесь также ждут детей и взрослых любого уровня подготовки. В клубе обустроена просторная конюшня со всеми условиями, денники, левады, поля для тренинга лошадей, крытый и открытый манежи. «Возрождение» оказывает услуги по спортивной подготовки лошадей, обучению верховой езде, а также организует фотосессии с лошадьми. Есть возможность взять животное или экипаж в аренду, отправиться на прогулку в лес.

Обучиться верховой езде или усовершенствовать свои спортивные навыки можно в конно-спортивном клубе «Первая лошадь» в деревне Печки. Здесь есть крытый манеж, гостевой дом и даже баня. Клуб был основан в 2012 году и объединил людей, не представляющих свою жизнь без лошадей. Целью команды клуба является развитие конного спорта, популяризация верховой езды как здорового семейного отдыха и предоставление комфортных условий для общения лошади и человека.

Есть спортивные лошади и в Великих Луках, правда, на соревнования они пока что не выходят. По словам Наталии Недоступовой, это связано с нехваткой тренеров в южной столице региона.

А для тех, кто хочет красивую фотосессию с грациозным животным или романтическую прогулку по лесу, работает множество частных конюшен, в том числе в районах. Например, в Старом Изборске действует конный клуб «Изборянка», который занимается разведением лошадей орловской и ганноверской породы. В конюшне можно арендовать лошадь для прогулки по живописным местам.

О пользе конного спорта

Актуальность конного спорта и верховой езды обусловлена популяризацией здорового образа жизни. «Работает группа мышц, которая ни в одном виде спорта не задействована, - поясняет Наталия Недоступова. - Ноги крепкими становятся, у женщин не будет никакого целлюлита, укрепляется спина. Грудные мышцы и пресс качаются, сердце здоровое будет - потому что всегда на свежем воздухе. Плюс положительные эмоции, от них никуда. Это не тупо на тренажере, когда вы группы мышц качаете, и все. Здесь общение с таким прекрасным животным. Это намного лучше и интереснее».

Есть и лечебная верховая езда – иппотерапия, которая считается эффективным реабилитационным средством при ряде тяжелых заболеваний, в первую очередь, детском церебральном параличе. Также она применятся при аутизме, неврозах, шизофрении, поражениях слуха и зрения, нарушении мозгового кровообращения по окончании острого периода, послеоперационной реабилитации и даже в работе с социально дезадаптированными подростками.

В частности, групповые и индивидуальные занятия иппотерапией проводятся в КСК «Родина», причем, за символические деньги. «Иппотерапия очень хорошо развита. У нас в «Родине» есть спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, они достигают олимпийского уровня езды», - уточняет Наталия Недоступова.

По ее словам, при наличии спонсоров они готовы стартовать где угодно и как угодно. Псковичи с ограниченными возможностями здоровья уже стартовали в Москве, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и пестрят победами. «И все призы привозят, все счастливые и довольные. Для людей с ОВЗ это очень важно – положительные эмоции, выезды», - уверена руководитель КСК «Родина».

Псковские «лошадницы» и казаки

Говоря о лошадях, нельзя не коснуться темы, которая уже не первый год будоражит псковскую общественность. Речь о конных прогулках в Детском парке, которые в 2017 году привели к стычкам «лошадниц». В принципе, коням там нельзя находиться, для катаний в Пскове определены другие места. Однако рычагов влияния на организаторов конных прогулок в центре города до сих пор нет. Представители всех заинтересованных сторон уже не раз садились за стол переговоров в городской администрации, но так и не смогли выработать конструктивное решение. Воз, вернее - лошади, и ныне там.

По мнению Наталии Недоступовой, катания на лошадях в Детском парке сами по себе полезны и были бы неплохим подспорьем конно-спортивным клубам. «Оттуда, из Детского парка, в спортивные клубы дети и приходят. Они катаются, катаются, а потом понимают, что их уже за уши не оттянуть». Но в том, что сейчас все делается «со скандалами и позорами», она ничего хорошего не видит. Руководитель КСК «Родина» уверена, что все должно быть грамотно организовано, владельцам лошадей необходимо заключить договоры с городской администрацией, «чтобы кто-то за что-то отвечал».

«Видимо, это конкуренция, и поэтому все так некультурно пошло. У каждого своя лошадь, каждый хочет больше заработать», - вздыхает Наталия Недоступова.

Прокомментировала она и вопрос создания конной полиции, который обсуждался в Пскове в 2018 году. Напомним, казаки обратились в администрацию города с пожеланием принять участие в охране общественного порядка, так как у них есть кони, с помощью которых можно быстро догнать преступника. Псковская полиция была готова к сотрудничеству, казакам предложили создать добровольную конную дружину, для чего требовалось пройти стажировку, а животным - ветеринарный осмотр. Но стажировку они не прошли и отказались работать в предложенных условиях. А 4 января почему-то решили устроить в Пскове незаконное конное патрулирование.

«Конное патрулирование – это здорово, - считает Наталия Недоступова. – И люди будут заняты, и, наверное, мужчин к нашему делу это привлечет. Потому что все на женских плечах, женщин и девочек везде больше». По её словам, в конные клубы мужчин и мальчиков сейчас не заманить, даже в профессиональном спорте женщин намного больше, в том числе в сложных видах.

«Мужчин совсем мы потеряли, их единицы. Видимо, мальчики больше любят точные науки, а тут же возня с лошадью: и почисти, и поухаживай, и подседлай, и ноги помой, и почеши, и вотри, и полечи. Женщины более трудолюбивые, терпеливые», - предполагает Наталия Недоступова.

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Каждый интерпретирует лошадь по-своему: для одних это напарник-спортсмен, для других - пони в парке, для третьих - просто красивое животное и друг. Но одного отрицать нельзя: это потрясающее, статное, безумно грациозное животное, которое раньше использовалось практически во всех сферах жизни. К счастью, сегодня «конная эксплуатация» практически ушла в небытие, и люди нашли животным более благородное занятие.