Специалист объяснила, можно ли избавиться от картавости во взрослом возрасте

11:00, 14 ноября 2026, ПАИ

Перестать картавить можно во взрослом возрасте, но для избавления от многолетней привычки потребуется время и тренировки. Об этом РИА Новости рассказала ведущий логопед-дефектолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Адэля Ихсанова.

По словам специалиста, у взрослых есть колоссальное преимущество перед детьми – осознанная, железная мотивация. Взрослый пациент чётко понимает цель, ответственно выполняет домашние задания и самостоятельно контролирует свою речь в повседневной жизни.

Процесс коррекции строится по тем же этапам, что и у детей: развитие подвижности мышц языка, постановка правильного звука «Р» и его автоматизация.

Напомним, что ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день логопеда.