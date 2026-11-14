В Великих Луках провели акцию, посвящённую Всемирному дню памяти жертв ДТП

10:50, 14 ноября 2026, ПАИ

Акцию «Подари жизнь!» провёл личный состав отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки совместно с Великолукским филиалом ГБУЗ региона «Станция переливания крови Псковской области». Она была организована в рамках профилактических мероприятий, посвящённых Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции сдавали кровь для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и лиц, нуждающихся в ней.

Акция состоялась при участии местных тележурналистов