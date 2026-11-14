Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ГУ МЧС предупреждает: на дорогах Псковской области 14 ноября местами гололедица

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 14 ноября. В регионе прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Будет дуть умеренный ветер южных направлений, днём его порывы могут достигать 6–12 метров в секунду. Температура в области составит от 0 до +5 градусов. В Пскове столбики термометров покажут +2...+4 градуса.

Атмосферное давление низкое.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

14 ноября 2026

Уже почти месяц продолжаются поиски пропавшего великолукского студента
14 ноября 2026

Специалист объяснила, можно ли избавиться от картавости во взрослом возрасте
14 ноября 2026

В Великих Луках провели акцию, посвящённую Всемирному дню памяти жертв ДТП

14 ноября 2026

Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» проходит в Пскове
14 ноября 2026

День социолога отмечают в России
14 ноября 2026

Проводы осени и молодёжные посиделки: Кузьминки наступили по народному календарю
14 ноября 2026

ГУ МЧС предупреждает: на дорогах Псковской области 14 ноября местами гололедица
13 ноября 2026

День открытой психологии проведут в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...