ГУ МЧС предупреждает: на дорогах Псковской области 14 ноября местами гололедица

09:19, 14 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 14 ноября. В регионе прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений, днём его порывы могут достигать 6–12 метров в секунду. Температура в области составит от 0 до +5 градусов. В Пскове столбики термометров покажут +2...+4 градуса.

Атмосферное давление низкое.