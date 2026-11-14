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Общество

Проводы осени и молодёжные посиделки: Кузьминки наступили по народному календарю

Память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, отмечают православные сегодня, 14 ноября. Мальчики рано лишились отца, и их воспитанием занималась мать – святая Феодотия. Повзрослев, юноши обучились врачебной науке, а Господь за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Об этом пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, оттого их и прозвали бессребрениками. В этот день в народе говорили «Кузьминки – осени поминки», в очередной раз отмечая встречу зимы.

На Руси на Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы – так ковали счастье молодых. Кстати, святых русские люди почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремёсел. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из неё зимние вещи и наткать тёплых тканей.

Кузьминки были ещё и молодёжным праздником. Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, расправившись с угощением, отправлялись воровать соседских кур.

С домашней птицей связан ещё один обычай. В этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почёте – кормить овсом, ячменём и никогда не убивать.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды: если день выдавался снежным, то следовало ждать весной большого разлива рек.

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