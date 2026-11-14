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Общество

День социолога отмечают в России

Профессиональный праздник ежегодно отмечают российские социологи 14 ноября. Об этом пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Социология как наука изучает общество, рассматривая его и как единую целостную систему, и как отдельные общественные институты, раскрывая отношения и закономерности.

Термин «социология» в первой половине XIX века ввёл французский философ Огюст Конт. Он сформулировал определение социологии как науки, изучающей общественные закономерности. Среди всемирно известных социологов – М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. Маркс.

Одной из главных целей социологических опросов является быстрое получение информации о мнениях людей, об их оценках социальных явлений, а также о различных феноменах и состояниях общественного, группового и индивидуального сознания. Среди известных методик, применяемых социологами в работе, – интервью, фокус-группы, анализ документов, наблюдение и т. д.

С 1994 года День социолога регулярно отмечают на факультетах социологии ведущих российских вузов, в том числе и в Санкт-Петербургском университете, где зарождалась российская академическая социология. Также в этот день принято проводить конференции и различные совместные мероприятия.

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