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Общество

В российско-норвежской конференции по трансмиссивным инфекциям поучаствовали псковские специалисты

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области и регионального Центра гигиены и эпидемиологии приняли участие в международной встрече по проекту «Новые инфекции. Наращивание потенциала по трансмиссивным инфекциям в регионе Баренцева моря, Норвегии и в России». Она прошла в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, сообщил  Псковскому агентству информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Программа включила в себя презентацию и обсуждение докладов, посвященных оценке результатов деятельности в рамках как завершенного российско-норвежского проекта, так и планируемого для реализации в 2019-2021 годах.

Также участники обсудили и сформировали конкретный план работ по проекту на 2019 год, согласовали места сбора и методы исследования биологических материалов в России и Норвегии, и провели детализацию протоколов исследований.

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