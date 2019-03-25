Комедию «Здрасьте, я ваша тетя!» увидят псковичи 5 апреля
5 апреля в 19:00 театр эстрады имени Аркадия Райкина покажет в большом концертном зале Псковской областной филармонии комедию «Здрасьте, я ваша тетя!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Мало кто знает, что эта постановка имеет долгую и успешную театральную судьбу. Написанная в конце XIX века английским драматургом Брэндоном Томасом, пьеса «Тетка Чарлея» впервые была поставлена Лондонским королевским театром в 1892 году. Несколько лет с невероятными аншлагами пьеса шла на Бродвее. Тема переодевания из мужчины в женщину всегда была смешна и интересна на сцене. То, как стереотипно мужчина представляет себе женщину, вызывает улыбку и удивление. С другой стороны, и мужчина, и женщина мечтают об идеале. Поэтому мы часто выдаем желаемое за действительное и видим лишь то, что хотим. Все это ставит героев спектакля в комичные и трогательные ситуации, но главное, что спасает и оправдывает всех героев – это любовь! Череда переодеваний, нелепых ситуаций, погонь, - все это в спектакле «Здрасьте, я ваша тетя!», - отметили в ТКД.
В качестве режиссера спектакля и исполнителя главной роли выступит Андрей Носков.
Продолжительность комедии - 2 часа 40 минут с одним антрактом. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.