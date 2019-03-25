0
19:28
Расписание автобусов в Печорах скорректируют под график «Ласточки»
18:39
Шанс на зоозащиту
16:53
Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
15:11
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
14:15
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
12:46
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
12:32
РЕВИЗИЯ: Мир теплиц
Еще новости
Общество

Мобильная служба Пенсионного фонда России посетит 6 волостей Псковского района во втором квартале этого года

В апреле, мае и июне текущего года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит шесть волостей Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УПФР в Пскове и Псковском районе.

График приема граждан в Псковском районе во 2 квартале 2019 года:

Населенный пункт Дата выезда Время приёма Ответственный
Торошинская волость 10 апреля С 10:00 до 12:00

Н. О. Буланова
Ершовская волость 17 апреля С 10:00 до 12:00

Л. Е. Павлова
Карамышевская волость 15 мая С 10:00 до 12:00

Е. Ю. Алексеева 
Завеличенская волость 22 мая С 10:00 до 12:00

Е. В. Ефимова
Краснопрудская волость 5 июня С 10:00 до 12:00

А. И. Буш
Середкинская волость 19 июня С 10:00 до 12:00

И. В. Гик

Выезжая на место, специалисты УПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. «Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в Пенсионном фонде.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Расписание автобусов в Печорах скорректируют под график «Ласточки»
25 марта 2019
Расписание автобусов в Печорах скорректируют под график «Ласточки»
Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
25 марта 2019
Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
25 марта 2019
Трижды digital: Tele2 запускает новый формат розницы
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
25 марта 2019
Более 192 млн рублей получит Псковская область на формирование комфортной городской среды
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
25 марта 2019
В Псковской области выросла доля семей, способных купить жилье в ипотеку
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
25 марта 2019
Дмитрий Старостин: В случае победы в конкурсе «Лидер года» я готов подключиться к развитию промышленности в регионе
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
25 марта 2019
Дома культуры отремонтируют в Бежаницах и в Палкинском районе
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения
25 марта 2019
Александр Котов работникам культуры: Ваш подвижнический труд заслуживает уважения

Идет загрузка...