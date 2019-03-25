Мобильная служба Пенсионного фонда России посетит 6 волостей Псковского района во втором квартале этого года

21:18, 25 марта 2019, ПАИ

В апреле, мае и июне текущего года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит шесть волостей Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УПФР в Пскове и Псковском районе.

График приема граждан в Псковском районе во 2 квартале 2019 года:

Населенный пункт Дата выезда Время приёма Ответственный Торошинская волость 10 апреля С 10:00 до 12:00 Н. О. Буланова Ершовская волость 17 апреля С 10:00 до 12:00 Л. Е. Павлова Карамышевская волость 15 мая С 10:00 до 12:00 Е. Ю. Алексеева Завеличенская волость 22 мая С 10:00 до 12:00 Е. В. Ефимова Краснопрудская волость 5 июня С 10:00 до 12:00 А. И. Буш Середкинская волость 19 июня С 10:00 до 12:00 И. В. Гик

Выезжая на место, специалисты УПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. «Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в Пенсионном фонде.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР.