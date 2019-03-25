Мобильная служба Пенсионного фонда России посетит 6 волостей Псковского района во втором квартале этого года
В апреле, мае и июне текущего года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит шесть волостей Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УПФР в Пскове и Псковском районе.
График приема граждан в Псковском районе во 2 квартале 2019 года:
|Населенный пункт
|Дата выезда
|Время приёма
|Ответственный
|Торошинская волость
|10 апреля
|С 10:00 до 12:00
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Н. О. Буланова
|Ершовская волость
|17 апреля
|С 10:00 до 12:00
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Л. Е. Павлова
|Карамышевская волость
|15 мая
|С 10:00 до 12:00
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Е. Ю. Алексеева
|Завеличенская волость
|22 мая
|С 10:00 до 12:00
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Е. В. Ефимова
|Краснопрудская волость
|5 июня
|С 10:00 до 12:00
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А. И. Буш
|Середкинская волость
|19 июня
|С 10:00 до 12:00
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И. В. Гик
Выезжая на место, специалисты УПФР проведут прием и дадут консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. «Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в Пенсионном фонде.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР.