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Общество

Встречи с писательницей Екатериной Неволиной пройдут в Пскове 26 и 27 марта

В Пскове пройдет несколько творческих встреч с писательницей, руководителем группы российской сентиментальной прозы издательства «Эксмо» Екатериной Неволиной (Москва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Так, 26 марта в 14:00 встреча с писателем пройдёт в библиотеке – центр детского чтения (улица Розы Люксембург, 23). В этот же день в 17:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) состоится встреча для взрослых читателей. В программе - презентация новой серии книг издательства «Эксмо».

27 марта в 11:00 Екатерина Неволина проведёт для подростков литературный квест в детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новоселов, 11). Также в этот день в 13:00 состоится встреча с писателем в библиотеке – центре общения и информации имени И. Н. Григорьева (улица Юбилейная, 87а).

На встречах читателей ждет авторское чтение, розыгрыши книг, автограф-сессия. Мероприятия проходят в рамках празднования Недели детской и юношеской книги.

Напомним, Екатерина Неволина пишет книги для детей, подростков и молодежи. Она работает над циклами и отдельными историями. Участвовала в детском проекте «Джинглики» как редактор и сценарист совместно с Олегом Роем. Автор мистических книг и литературных версий сериалов «Закрытая школа. Начало» и «Молодежка».  

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