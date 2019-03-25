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Общество

С достопримечательностями Санкт-Петербурга познакомились псковские дети в рамках проекта «Путешествие к истокам»

23 и 24 марта дети из Псковской области поучаствовали в двухдневной экскурсии по Санкт-Петербургу в рамках проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, ребята прогулялись по улицам культурной столицы и провели друг для друга заранее подготовленную обзорную экскурсию.

Они побывали в Петропавловской крепости, в частности посетили великокняжескую усыпальницу, монетный двор, тюрьму Трубецкого бастиона.

В рамках экскурсионной поездки дети также побывали на представлении «Волшебство под куполом и на манеже» в цирке «Автово». В его рамках они увидели цирковые номера: воздушный эквилибр, акробатику на полотнах, поросят-футболистов, световое шоу и выступление конно-хореографического ансамбля «Иристон», артисты которого исполнили трюки цирковой джигитовки.

Кроме того, в рамках экскурсии дети посетили ДК «Ленсоветов» и посмотрели спектакль.

«Во время поездки ребята также смогли познакомиться с масштабом большого города: покататься на метро, троллейбусах, что способствовало их социальной адаптации», - отметили в ПОООМС «Дети - наше будущее».

Напомним, проект «Путешествие к истокам» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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