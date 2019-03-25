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Общество

Кулинарный мастер-класс пройдёт в Псковском Красном Кресте 26 марта

26 марта в клубе «Здоровое питание» проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоится кулинарный мастер-класс, который проведёт мастер производственного обучения отделения ресторанного и торгового бизнеса ГБПОУ ПО «Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, мастер-кулинар детально покажет, как приготовить гречку по-купечески с курицей.

Напомним, что встреча в клубе «Здоровое питание» пройдёт в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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