Новое издание альманаха «Псковский литературно-художественный журнал» презентуют в городской библиотеке 29 марта

22:53, 25 марта 2019, ПАИ

29 марта в 17:00 в центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) пройдет презентация нового издания альманаха «Псковский литературно-художественный журнал». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, альманах выходит в Пскове с 2014 года и является масштабным издательским проектом художника, галериста и поэта Ильи Семина. На презентации будет представлен его пятый выпуск.

Новый альманах вмещает в себя поэзию обеих столиц, фантастическую прозу к 180-летию великого русского композитора Модеста Мусоргского, новый исследовательский материал о поэте - эмигранте поневоле Игоре Северянине, рок-н-ролльные воспоминания одного псковского музыканта, эссе молодых авторов, комиксы и истории для женщин и детей.

В презентации альманаха примут участие доктор филологических наук Псковского государственного университета Илона Матеюнайте, директор московского издательства «Пальмир» Владимир Потресов, музыканты Пскова во главе с лидером группы «КрейZи ХауZъ» Сергеем Печкуровым, а также ожидаются скайп-встречи с авторами альманаха из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

В рамках презентации также предусмотрена автограф-сессия.