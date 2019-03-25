Половина псковских медорганизаций перейдут на бережливые технологии к 2024 году

23:13, 25 марта 2019, ПАИ

К 2024 году половина медицинских учреждений Псковской области будут работать по стандартам проекта «Бережливая поликлиника», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.

По словам Марины Гаращенко, «бережливые технологии» придут в учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, что позволит сократить очереди к врачам, упростить и ускорить лабораторные исследования. Она напомнила, что Псковская область участвует в проекте «Бережливая поликлиника» с 2018 года, а первой в этот проект включилась псковская городская поликлиника.

Председатель регионального комитета отметила, что проект позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов, что даёт возможность сберечь время медперсонала и пациентов.

Напомним, проект «Бережливая поликлиника» инициировало министерство здравоохранения РФ в ноябре 2016 года, он реализуется с участием госкорпорации «Росатом». Проект нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. По оценке Минздрава РФ, после применения новых технологий сокращается время ожидания приема врача в поликлинике, также уменьшается вероятность заразиться инфекционными заболеваниями, поскольку потоки здоровых и заболевших людей разделяются. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение». Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.