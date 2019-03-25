Михаил Ведерников поблагодарил работников культуры за преданность делу и любовь к Псковской области

23:48, 25 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников культуры и деятелей искусства с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что в Псковской области много талантливых энтузиастов, которые искренне любят свое дело, приумножают духовные богатства страны, бережно хранят уникальное культурное наследие и продвигают его на всех уровнях — международном, федеральном и региональном.

Михаил Ведерников отметил, что результаты в сфере культуры не всегда производят прямой экономический или социальный эффект, но при этом обладают фундаментальной ценностью для поступательного и гармоничного развития государства и комфортной жизни жителей Псковской области и России.

«Благодарю всех вас за служение, преданность делу и любовь к нашей Псковской земле. Уверен, вашими трудами область сохранит статус одного из ключевых культурных центров Северо-Запада России. С праздником!» - заключил губернатор.