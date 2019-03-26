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Общество

Провести диспансеризацию муниципальных служащих требует прокуратура в Пыталовском районе

Прокуратура Пыталовского района требует провести диспансеризацию муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В ведомстве отметили, что чиновник не может находиться на муниципальной службе в случае наличия заболевания, препятствующего поступлению на нее и подтвержденного заключением медицинской организации. В то же время обязательная ежегодная диспансеризация в органах МСУ Пыталовского района не проводилась.

В этой связи прокурор района направил в адрес глав администраций муниципальных образований представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

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