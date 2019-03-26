Детский концерт «Сказки Пушкина» состоится сегодня в областной филармонии

10:53, 26 марта 2019, ПАИ

26 марта в 19:00 в рамках 45-го Фестиваля русской музыки на сцене Псковской областной филармонии состоится детский концерт «Сказки Пушкина». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции, концерт состоится при участии псковского симфонического оркестра и мастера песочной анимации Оксаны Чунчуковой.

«Сказки Пушкина» - программа для детей и их родителей, а также всех, кто любит сказку и сказочную музыку, непревзойденным мастером которой был Николай Римский-Корсаков. Яркая, красочная, изобретательная, созданная рукой настоящего композитора-сказочника, она и составит музыкальную часть программы. А герои и события сказок в технике цветного песка оживут на экране под рукой художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой», - говорится в аннотации к предстоящему выступлению.

27 марта в 20:00 на закрытии фестиваля выступит симфонический оркестр Мариинского театра под руководством главного дирижера оркестра Псковской филармонии Николая Хондзинского. Для публики прозвучит увертюра к опере «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова, концерт для скрипки с оркестром и симфония №6 «Патетическая» Петра Чайковского. Солистка концерта - скрипачка Аяко Танабе.