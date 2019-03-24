Спортивную дирекцию 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках возглавил Витольд Филюс

10:30, 26 марта 2019, ПАИ

Третий год подряд польский аэронавт Витольд Филюс будет руководить спортивной дирекцией Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре мерпориятия.

«Мне оказана огромная честь вновь быть избранным спортивным директором Встречи, — отметил Витольд. — Меня радует тот факт, что моя работа в предыдущие годы получила положительную оценку и к ней нет нареканий. Это значит, что я все делаю правильно!»

«Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках — это событие с высочайшим уровнем организации, — добавил аэронавт. — За все годы, что я принимал участие в соревнованиях, команда Встречи отлично проявляла себя, демонстрируя высокий класс работы».

Отметим, что Витольд Филюс пришел в воздухоплавание из гражданской авиации. Он — пилот самолетов и планеров. «Раньше я не интересовался воздухоплаванием, думая, что это скучный вид спорта. Но как же я тогда ошибался! — рассказал Витольд. — Однажды мой друг предложил вместе с ним отправиться на соревнования по воздухоплаванию. И уже к их окончанию я точно знал, какой будет моя спортивная цель, поэтому сразу же начал тренироваться в управлении аэростатом. Через три месяца принял участие в Чемпионате Польши. В этих состязаниях я занял третье место и получил возможность представлять свою страну на соревнованиях. Это окрылило меня и заставило стараться еще сильнее».

Как пилот аэростата, Витольд Филюс семь раз становился Чемпионом Польши, выиграл Чемпионат Литвы, Чемпионат Венгрии, Пре- Чемпионат Мира, а также дважды становился серебряным призером Кубка Европы. «Мое самое большое достижение — победа в Чемпионате Польши несколько лет назад. Тогда я соревновался на одолженном стареньком пассажирском шаре, на котором раньше никогда не летал, — поделился Витольд. — Мой небольшой соревновательный аэростат я подарил своему сыну Томашу. Кстати, в этом году он собирается выступить в Великих Луках».

Что касается опыта Витольда в организации и судействе соревнований, то он не ограничивается только Встречами воздухоплавателей в Великих Луках. Много лет подряд аэронавт был спортивным директором соревнований в Кросно. «В этом городе проходят самые большие и популярные мероприятия по воздухоплаванию в Польше. Кросно несколько раз принимал Чемпионат Польши. Благодаря горной местности там очень интересно устраивать соревнования», — отметил Витольд.

«Кроме того, я впервые организовал Чемпионат Польши в Краковско-Ченстоховской возвышенности, — добавил Витольд. — Это очень своеобразная холмистая местность, которая ставит перед аэронавтами непростые задачи, тем самым помогая приобрести новые навыки управления своим шаром».

Великолукскую землю Витольд тоже считает «очень требовательной»: «Здесь пилоты должны демонстрировать отличные летные навыки. Это сложная местность, предназначенная для лучших из лучших». Сам Витольд очень хочет посоревноваться в небе Великих Лук, так как в этом году, после нескольких лет перерыва, он решил возобновить свою спортивную карьеру. Из-за этого решения он даже отказался от должности тренера сборной Польши по

воздухоплаванию. «В этом году я не смогу конкурировать с отличными пилотами на соревнованиях в Великих Луках, но надеюсь, что в 2020-м вернусь сюда как участник. К сожалению, нельзя быть спортивным директором и участником Встречи одновременно», — уточнил аэронавт.

«Я уже начал разрабатывать сложные и интересные задания для соревнований 24-й Встречи в Великих Луках, — также признался Витольд. — Я работаю над тем, чтобы они заставили пилотов в полной мере проявить свои летные навыки, раскрыть потенциал и продемонстрировать возможности летательного аппарата. Сейчас мое самое большое желание — сохранить отличный настрой и дух всего мероприятия. Я надеюсь, что все участники Встречи прекрасно проведут время в Великих Луках».

Заместителем Витольда Флюса на 24-й Встрече в Великих Луках будет представитель Литвы Дэвидас Пинкявичус. «Он неоднократно помогал мне на соревнованиях, в том числе и в Великих Луках, — отметил Витольд. — Дэвидас — опытный организатор, свободно владеющий английским и русским языками».

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

