Две фальшивые пятитысячные банкноты изъяты в Пскове и Острове

10:04, 26 марта 2019, ПАИ

23 марта в одном из финансовых учреждении Пскова стражи порядка обнаружили и изъяли пятитысячную фальшивую купюру. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, банкнота поступила в выручке одного из магазинов города.

Ещё одна поддельная купюра достоинством пять тысяч рублей обнаружена 25 марта в финансовой организации Острова. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.