0
18:00
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
17:57
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
09:16
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
12:14
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
12:47
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
20:30
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
11:47
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Еще новости
Происшествия

Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Стругах Красных и Кунье

В Стругах Красных и Кунье дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, вечером 24 марта в Стругах Красных на улице Мира полицейские остановили автомобиль Hyundai, которым управлял нетрезвый 33-летний местный житель. В этот же день вечером в Кунье по улице Полевой 30-летний пьяный местный житель ехал на автомобиле ВАЗ-2114. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
24 марта 2019
Не допускать палов травы призывает псковичей МЧС
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
23 марта 2019
Представитель «Титана» не собирается обращаться в полицию по факту рукоприкладства на митинге в Пскове
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
22 марта 2019
Усиление ветра прогнозируется в ближайшие три часа в Псковской области
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
17 марта 2019
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
16 марта 2019
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
14 марта 2019
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция

Идет загрузка...