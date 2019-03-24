Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Стругах Красных и Кунье

12:18, 26 марта 2019, ПАИ

В Стругах Красных и Кунье дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, вечером 24 марта в Стругах Красных на улице Мира полицейские остановили автомобиль Hyundai, которым управлял нетрезвый 33-летний местный житель. В этот же день вечером в Кунье по улице Полевой 30-летний пьяный местный житель ехал на автомобиле ВАЗ-2114. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.