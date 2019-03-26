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Общество

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском экосубботнике

С 20 апреля по 20 мая в Псковской обасти пройдёт Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Организатором субботника выступили неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы.

Администрации муниципальных образований области могут принять участие в субботнике «Зеленая весна», предложив учреждениям и организациям массовые экологические мероприятия. Речь, в частности, об очистке территорий от мусора, посадке цветов и деревьев, сборе вторсырья для дальнейшей переработки, благоустройстве.

По вопросам организации мероприятий и участия во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна-2019» следует обращаться в оргкомитет по телефону: 8 (495) 953-74-65e-mailzelvesna@vernadsky.ru

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