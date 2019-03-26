Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском экосубботнике

10:49, 26 марта 2019, ПАИ

С 20 апреля по 20 мая в Псковской обасти пройдёт Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Организатором субботника выступили неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы.

Администрации муниципальных образований области могут принять участие в субботнике «Зеленая весна», предложив учреждениям и организациям массовые экологические мероприятия. Речь, в частности, об очистке территорий от мусора, посадке цветов и деревьев, сборе вторсырья для дальнейшей переработки, благоустройстве.