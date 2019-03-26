Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском экосубботнике
С 20 апреля по 20 мая в Псковской обасти пройдёт Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Организатором субботника выступили неправительственный экологический фонд им.
Администрации муниципальных образований области могут принять участие в субботнике «Зеленая весна», предложив учреждениям и организациям массовые экологические мероприятия. Речь, в частности, об очистке территорий от мусора, посадке цветов и деревьев, сборе вторсырья для дальнейшей переработки, благоустройстве.
По вопросам организации мероприятий и участия во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая в