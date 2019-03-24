Великолукские футболисты стали победителями турнира «Весенний Кубок-2019»
Великолукская команда ФАЗ «Зенит», состоящая из игроков 2011 года рождения, стала победителем футбольного турнира «Весенний Кубок-2019», который состоялся 23-24 марта в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФК «Луки-Энергия».
В соревнованиях принимали участие восемь команд юных футболистов 2011-2012 годов рождения из Пскова, Тверской и Ленинградской областей. В финале турнира «Псков-747» (тренер Андрей Чванов) уступил со счётом 0:6 подопечным Сергея Грабаздина - команде ФАЗ «Зенит».
Лучшим нападающим турнира признан Егор Чванов («Псков-747»), лучшим игроком турнира - футболист команды ФАЗ «Зенит» Никита Полотенко.